Sony T shijon suksesin e “Diamonds block”

Sony T shijon suksesin e projektit të fundit në bashkëpunim me Nobën. Reperi i njohur sapo ka lansuar këngën me titull “Diamonds block”, që është një bashkëpunim mes tij dhe artistit nga Ekuadori, Noba. Kënga ka një fabule intriguese dhe që vjen me një videoklip në formën e filmit të shkurtër. Reperi nga Tetova Sony T përherë vjen me këngë me melodi moderne dhe tema që nxisin kurreshtjen. Reperi që tashmë është bërë i njohur në të gjitha trojet shqiptare me këngët e tij që janë si një llojë proteste ndaj gjërave dhe fenomeneve që e shqetësojnë, këtë herë vjen totalisht ndryshe dhe më IN se kurrë më parë. Muzika është punuar nga “Cugi Muzik”, teksti është shkruan nga Sony T dhe Noba, ndërkaq videoklipi nga produksioni zvicëran “KM Minds Production”. Shikoni videon e këngës “Diamons Block”: