Si po na vret aborti??

Fabjola Kuburi:- Doktor, një problem aktual por edhe i frikshëm në shoqërinë shqiptare është aborti, si mendon, pse është rritur kaq shumë?

Mr.dr.Adil Mustafa –Poliklinika Shëndeti-Tiranë-email dradilmustafa@yahoo.com Tel. 0696349892 dhe 0038970630444:- Vërtetë aborti është një problem aktual dhe i frikshëm jo vetëm në Shqipëri por në të gjithë botën, ku sipas statistikës, në të gjithë botën ndodhin 50 milion aborte në vit. Numër i madh shqetësues, po për fat të mirë në Shqipëri numri i aborteve ka filluar të zvogëlohet dhe mbas legalizimit të aborteve numri i vdekjeve të shkaktuara nga abortet ilegale erdhi duke u ulur dhe mbas vitit 1997 nuk raportohet asnjë vdekje e shkaktuar nga aborti. Në Shqipëri deri para viteve 90 aborti me dëshirën e gruas ishte ndaluar dhe kryhej vetëm në rrugë të paligjshme, gjithashtu nuk ofrohej asnjë metodë kontracepsioni nga shërbimet shëndetësore për arsye të politikave pronataliste. Të dhënat statistikore mbi abortet mbas viteve 1993 tregojnë se në Shqipëri vihet re një rritje e ndjeshme e numrit të aborteve të kryera, kështu numri aborteve në Shqipëri u rrit por u zvogëlua ose nuk pati vdekje amëtare nga 234 000 në vitin 1989, në 334 000 në vitin 1993, dhe më tej shifrat e Ministrisë së Shëndetësisë flasin për një ulje graduale të tyre së bashku me numrin e lindjeve. Nga studimi rezultoi se rreth tre të katërtat e grave (72%) mendojnë se një grua ka gjithmonë të drejtën për të marrë vendim për shtatzaninë e vet, duke përfshirë këtu edhe abortin. Aborti edhe pse dy vitet e fundit ka pësuar rënie është ende shumë i lartë. Statistikat tregojnë se në vendin tonë gjatë një viti kryhen mbi 10 mijë aborte. Pra, sipas studimeve në 4 shtatëzani kryhet një abort. Mjekët në maternitetin “Mbretëresha Xheraldinë” dhe ne maternitetin “Koço Glozheni” në Tiranë shprehen se numri i aborteve që kryhen me kërkesën e prindit ose me dëshirë është më i lartë se abortet spontane, ku sipas tyre pavarësisht rrethanave tregon një papërgjegjshmëri të prindërve. Sipas mjekëve referuar statistikave të ISHP-së në mbi 35 mijë fëmijë që lindin çdo vit, mbi 10 mijë të tjerë vdesin ende pa lindur. Por mjekët shprehen gjithashtu që ky numër mund të jetë akoma më i lartë po t’u referohemi shumë aborteve që ndodhin në klinikat private të cilat realizojnë aborte dhe nuk raportojnë të dhëna të sakta në Institutin e Shëndetit Publik.

– Numri i aborteve po aplikohet gjithnjë e më shumë në vëndin tonë edhe pse nuk është një tregues aspak pozitiv lejohet me ligj?

– Aborti në thelb paraqet ndërprerjen e jetës, ose fetusit në gjuhën mjekësore, për këtë arsye ai përherë ka qenë dhe vazhdon të jetë temë diskutimi nga ana e mjekëve, sociologëve, teologëve e psikologëve që ndajnë gjithmonë mendime të ndryshme në lidhje me të “Aborti është një ndërhyrje që duhet bërë vetëm nga mjeku, dhe kjo deri në javën e 12-të. Pra koha optimale e kryerjes së abortit është nga 6 në 12 javë. Por kjo nuk do të thotë që aborti nuk mund të kryhet edhe në javën e 22-të”, por deri në javën e 12-të ai është i lejuar. Pas kësaj ai kryhet vetëm me rekomandimin e mjekut, nisur nga kushte madhore, të vlerësuara këto nga një komision i posaçëm mjekësor, i cili bën vlerësimin e duhur në lidhje me shëndetin e nënës apo të fëmijës se aborti nuk është një fenomen për t’u patur zili dhe pavarësisht se ai në parim mbrohet dhe praktikohet, në aspektin human dhe fizik është një ndërhyrje aspak pozitive, qoftë për fetusin që humbet, qoftë për trupin e nënës. Duke i cilësuar abortet si veprime te papërgjegjshme si dhe shifër relativisht të lartë numrin e tyre krahasuar me atë të lindjeve në vendin tonë, mjekët u bëjnë apel nënave për më shumë ndërgjegjësim dhe të këshillohen gjithmonë me mjekun për të shmangur abortin spontan dhe atë të dëshiruar.

– Pse ndodhin abortet, cilat janë shkaqet?

-Specialistët pohojnë se shkaqet kryesore që i detyrojnë nënat të abortojnë janë kushtet ekonomiko-sociale që nuk duan të kenë më shumë se dy apo 3 fëmijë, por nuk mungojnë as nënat me shumë fëmijë dhe ngelin shtatëzanë pa pasur dëshirë dhe ato që braktisen nga partneri i tyre ose që nuk kanë partnerë dhe i drejtohen maternitetit ose klinikave private për të kryer një abort. Por sipas specialistëve alarmantë vitet e fundit është dhe numri i nënave adoleshente që kryejnë aborte. Sipas mjekëve të materniteteve të Tiranës ndonëse këto raste kanë qenë sporadike, tashmë nuk paraqiten si raste të reja për aborte por si raste të evidentuara prej kohësh dhe që vijnë duke u ulur në numër. Specialistët shpjegojnë, se abortet te adoleshentët në shumicën e rasteve lënë gjurmë të parikuperueshme pasi ndikojnë negativisht jo vetëm në gjëndjen shëndetësore të tyre por edhe në gjëndjen shpirtërore. Sipas tyre këto raste janë shumë herë më problematike se abortet në moshat e rritura ndaj dhe shpesh kanë shërbyer si burim i përkeqësimit të gjëndjes shëndetësore dhe mendore për vitet e ardhshme. Përveç kësaj ka aborte për arsye shëndetësore e mjekësore që janë të detyruara ti bëjnë për shkak të problemeve të tyre dhe këtë shtatëzani nuk mund ta mbajnë dot.

– Si mendoni femrat e marrin lehtë një vendim për të bërë abort apo frikësohen nga një komplikim i mundshëm?

– Vendimi për të pasur abort nuk është i lehtë. Arsyet se përse një femër vendos që të ndërpresë shtatzëninë janë të ndryshme. Rreziku i abortit është shumë i vogël kur kryhet nga profesionistët e aftësuar për të kryer këtë proçedurë por përseri ka komplikime të mundshme. Shumica e femrave të cilat kanë pasur abort janë të pamartuara. Gratë e martuara më rrallë e zgjidhin “problemin” e shtatzënisë së padëshiruar, duke kryer abort. Arsyet se përse një femër vendos që të ndërpresë shtatzëninë janë të ndryshme. Në shumicën e rasteve arsyeja e ndërprerjes së shtatzënisë është se shtatzënia aktuale interferon me shkollimin ose me punësimin e asaj gruaje, si dhe faktin se ato akoma mund të mos jenë të martuara, te shqiptarët pa u fejuar apo pa u martuar nuk lejojnë mitet, zakonet sidomos nëpër fshatra, ku zakonisht një grua vazhdon shtatzëninë pasi martohet dhe kur ka një stabilitet financiar. Më rrallë, shkaku i abortit është inçesti ose dhunimi. Në shumicën e rasteve, një grua e cila aborton nuk ka shqetësim psikologjik të vonuar; në fakt shqetësimi psikologjik është më i madh përpara abortit sesa pasi kryhet kjo proçedurë.

– Cilat janë mënyrat për realizimin e abortit?

– Në një abort po të bëhet nga një mjek profesionist komplikimet janë të rralla por një gjinekologe para se të bëjë një ndërhyrje duhet të ketë parasysh dhe të marri këto masa – para çdo interventi për abort duhet të merret anamnezë e hollësishme, duhet bërë analizat e gjakut për të përjashtu nje anemi ose problem me faktoret e koagulimit te gjaku,duhet bere ekografi për të përcaktuar pozicionin e mitrës për të parë anatomin e mitrës. Janë dy mënyra të realizimit të abortit: aborti medikal që kryhet përmes tabletave dhe abortit kirurgjikal që kryhet nga mjeku e që konsiston në hapjen e qafës së mitrës dhe nxjerrjes së embrionit.

– Si bëhet aborti me barna-medicinale?

– Te abortet me barna femrat bëjnë gabime të mëdha se shkojnë në farmaci pa e ditur sa javëshe janë shtatëzanë, pa e ditur a është shtatëzania brënda apo jashtë mitrës, pa e ditur a kanë një anemi, pa e ditur a eshte kryer aborti kompletë dhe rrezikojnë jetën ose ngelin me pasoja. Shumë femra gabojnë që marrin tableta në farmaci pa u konsultuar me gjinekologun dhe pa patur një rekomandim. Përgjithësisht, mënyra e kryerjes së abortit me barna mund të kryhet deri në javën e shtatë të shtatzënisë. Medikamenti që jepet për abort medikamentozë nuk ka siguri. Pas marrjes së këtij bari duhet patjetër që të bëhet ekzaminim gjinekologjik dhe nëse ky bar nuk ka pasur efekt, aborti duhet të kryhet në mënyrën tjetër. Ilaçin e jep gjinekologu. Ky ilaç që quhet Mifepriston vepron duke bllokuar veprimin e hormonit të quajtur progesteron. Nëse bllokohet veprimi i progesteronit, shtatzënia nuk mund të zhvillohet dhe të vazhdojë.

Hapi i dytë është administrimi i ilaçit tjetër që quhet Misoprostol. Misoprostoli merret tri ditë pasi që të merret ilaçi i parë. Në disa raste gjakëderdhja mund të fillojë akoma pa filluar administrimi i barit të dytë. Me gjakëderdhje del një copëz gjaku ose indi. Në rreth 50% të rasteve, aborti fillon 4-5 orë pasi merret ilaçi i dytë. Në rastet tjera do të duhet të kalojë pak më shumë kohë. Pasi merret ilaçi pritet që ajo grua të ketë shtrëngim (dhimbje) në fund të barkut, mund të ketë ethe, diarre dhe vjellje. Është e pritshme që në disa raste të ketë gjakërrjedhje të paktë edhe për disa javë pas intervenimit. Sido që të jetë, për çdo shqetësim duhet të informohet gjinekologu. Pasi shfaqet gjakëderdhja duhet të bëhet edhe një kontroll te gjinekologu. Gjinekologu e kryen një ekzaminim ultrasonografik dhe e konfirmon se proçedura është kryer me sukses. Në këtë vizitë duhet të diskutohet kontracepcioni, në mënyrë që të mos përsëritet një shtatzëni tjetër e padëshiruar. Mund të ndodhë që pas një aborti të ndodhë shumë shpejt një shtatzëni, prandaj është shumë e rëndësishme që të diskutohet hollësisht mbrojtja nga shtatzënia e padëshiruar. Shumë femra bëjnë gabim se i marrin vetë tabletat në farmaci pa u konsultuar me një gjinekologe dhe pa bërë një eko për të parë sa javëshe ështe shtatëzanë dhe a është brënda apo jashtë mitrës ku unë për vete si gjinekolog nuk e rekomandoj abortin me tableta sepse lë pasoja. Pas abortit fillon një cikël i ri menstrual dhe menstruacionet e ardhshme priten pas katër javësh. Nuk rekomandohet që në dhjetë ditët e ardhshme pas abortit, ajo grua të ketë marrëdhënie seksuale.

–Si bëhet aborti klinik-kirurgjikal?

– Mënyra më e shpeshtë e abortit klinik–kiturgjikal është metoda më e mirë dhe më e sigurtë dilatimi, aspirimi dhe kyretimi i kavitetit. Si metoda aborti mund të përshkruhen; aborti me thithje, aborti me dilatim dhe kyretazh dhe lindja e induktuar kur fetusi ka vdekur gjatë shtatzënisë. Para intervenimit duhet të bëhet ekzaminim gjinekologjik dhe ultrasonografik si dhe analizat laboratorike. Intervenimi kryhet pasi jepet anestetiku (bar për bllokimin e dhimbjes). Aborti mund të kryhet edhe nën anestezion të shkurtër intravenoz. Qafa e mitrës zgjerohet me dilatatorë dhe pastaj futet një tub në brendësi të mitrës i cili krijon vakum dhe tërhiqet përmbajtja nga mitra. Ndonjëherë, mund të ketë nevojë që të përdoret kireta që ështe instrument për largimin e mbetjeve të mundshme nga brendia e mitrës. Kjo proçedurë zgjatë 5-10 minuta, por ndonjëherë mund të duhet më tepër kohë për të përgatitur cerviksin për intervenim.Pasi kryhet aborti, pacientja pushon afërsisht për një orë. Nëse grupi i gjakut është Rh negativ, pas intervenimit duhet të merret ampula Rhogam e cila mbron nga sensibilizimi në shtatzënitë e ardhshme. Nuk rekomandohet që pacientja të ketë marrëdhënie seksuale për dy javë pas intervenimit. Ajo mund të bëjë dush sapo ta ndjejë se e ka të nevojshme.Nëse anestezioni ka qenë i shkurtër intravenoz, pacientja nuk duhet të vozisë veturën ditën kur kryhet intervenimi. Edhe pas abortit klinik, menstruacionet e ardhshme priten pas katër javësh. Rreziku i abortit është shumë i vogël kur kryhet nga profesionistët e aftësuar për të kryer këtë procedurë. Në më pak se 0.3% të rasteve do të ketë ndonjë komplikim për të cilin do të duhet që gruaja të shtrihet në spital. Abortet e kryera deri në javën e dymbëdhjetë gati që s’kanë asnjë problem si për shembull infertiliteti, abortet spontane në të ardhmen dhe shtatzënia ektopike, kur bartin rrezik shumë të vogël ose nuk kanë fare rrezik për lindje të parakohshme.

– Cilat mund të jenë pasojat shëndetësore pas abortit?

– Është e vërtetuar se abortet shoqërohen me pasoja psikologjike, sociale dhe shëndetsore. Pasojat shëndetsore pas abortit në organizmin e gruas, janë më të ndjeshme në sistemin riprodhues, ndonëse varen nga metoda e kryerjes së abortit.

-Cilat janë pasojat e aborteve?

– Pasojat e mundshme të menjëhershme pas abortit janë; dhëmbjet e forta, shpim i mitrës, gjakërrjedhje e madhe, infeksione, pjesë embrionale të mbetura në mitër, gjëndje kome apo dëmtim të organeve të tjera, heqje të mitrës, mund të imunizoj po është femra rezus negative e mashkulli pozitiv e nuk bën anti-rezus brënda 72 orësh.

– Cilat janë reagimet psikologjike ndaj abortit?

– Menjëherë pas abortit, disa gra ndjejnë lehtësim dhe u duket se kanë shpëtuar nga një barrë që sipas tyre mund të kishte pasoja në jetën familjare apo shoqërore. Pjesa tjetër e grave, paraqesin ndjenjë faji, trishtimi dhe humbje. Ky fakt, e bën të domosdoshme nevojën për konsultim me punonjësit social ose psikologun, si para abortit ashtu edhe pas tij. Një tjetër problem psikologjik që nuk mund të kalohet pa u marrë në konsideratë, është reagimi i partnerit mashkull ndaj abortit. Meshkujt, fillimisht mund ta trajtojnë problemin me qetësi e duke e lënë zgjedhjen në dorë gruas/partneres, ashtu siç mund të ndodhë te disa të tjerë që ta kërkojnë me insistim ndërprerjen e shtatzënisë. Por me kalimin e kohës, ndjenjat edhe mund të ndryshojnë duke u shfaqur ndjenjat e vërteta. Meshkujt fillojnë të përjetojnë ndjenja të ngjashme me ato të grave si; faj, trishtim, inat e zëmërim. Pasojat e mundshme emocionale pas abortit janë; ndjenja e fajit, depresion/të qara, paaftësi për të falur veten, trishtim i thellë, inat, boshllëk emocional, probleme seksuale, ulje e vetëvlerësimit, ëndra të këqija, dëshirë për të mbetur shtatzënë, anoreksi ose çrregullime të tjera të të ngrënit, abuzim me pijet alkoolike/cigaret/drogat, dëshira për vetëvrasje.

– Çfarë kujdesi duhet të tregohet pas kryerjes së abortit?

– Medikamentet që përdoren për anestezinë kanë efektet e tyre të dëmshme dhe rekomandohet që gruaja pas abortit; të shoqërohet në shtëpi me automjet duke përjashtuar ecjen në këmbë. Per dy orë mos të konsumoj ushqim e pije se mund të provokoj të vjella nga anestezia dhe për dy orë të kontrollohet nga një hemoragji e mundshme. Gjatë 10-të ditëve të para pas abortit, kur nuk paraqitet gjakosje e qafës së mitrës, rreziku i infeksionit është shumë i mundur. Për t’u ruajtur nga kjo situatë, është e këshillueshme ndalimi i raportit seksual. Rekomandohet përdorimi i pecetave higjenike një përdorimshe për mbrojtje nga ambjenti i jashtëm, si dhe rekomandohet mospërdorimi i tamponave vaginal. Gjithashtu pas abortit duhen shmangur banjot, sidomos banjot në vaskë me ujë të nxehtë/ngrohtë.

– Çfarë është normale pas proçesit të abortit?

– Në disa raste ndodh, që të nesërmen e pas abortit të mos paraqiten gjakosje, dhimbje dhe temperatura të jetë normale. Në raste të tjera mund të paraqiten shqetësime, ku mungesa e tyre zgjat 3-4 ditë, por ditën e katërt e të pestë shfaqen gjakosje të konsiderueshme, dhimbje të mprehta të barkut dhe temperaturë rreth 38ºC. Kjo gjëndje nuk duhet të zgjasë më shumë se 24 orë, përndryshe gruaja duhet të paraqitet menjëherë tek mjeku gjinekolog.

– Po anormale?

– Gjakosja e madhe pa koagula dhe që zgjat shumë, dhimbja e vazhdueshme e barkut që nuk ngjan me dhimbjet e menstruacioneve dhe temperatura mbi 37.8ºC që zgjat deri në 48-të orë. Gjithashtu nuk është normale, edhe paraqitja e vetëm njërës prej shenjave të mësipërme të shoqëruara me gjendje të fikti.

– Çfarë duhet të bëhet nëse gruaja është e shqetësuar?

– Kur pas abortit gruaja është e shqetësuar, duhet të telefonojë menjëherë klinikën ku ka kryer abortin, ose duhet të paraqitet menjëherë tek mjeku që e ka kryer atë.

–A rekomandohen kontraceptivët pas abortit?

– Pas abortit, mundësia për të mbetur shtatzënë është shumë e madhe. Prandaj është e rëndësishme, që të vendoset menjëherë përdorimi i një metode kontraceptive që është më e përshtatshme. Asnjëherë gruaja/çifti nuk duhet të vendosë dhe të përdorë metodën e kontracepsionit, pa u këshilluar më parë më mjekun gjinekolog. Pas disa analizave dhe ekzaminimeve, mjeku do të këshillojë për metodën më të përshtatshme kontraceptive.

–Cilat mund të jenë ndërlikimet e abortit?

– Shumë dëmtime mbeten të padiagnostikuara në momentin e abortit dhe shihen me vonesë në një situatë dhimbjesh. Rreziku i çarjes së mitrës është më i lartë tek gratë që kanë lindur apo që përdorin anestezi të plotë për të kryer abortin. Në shumë raste, pas çarjes së mitrës, duhet bërë heqja e saj, pasi dëmtimi është më i madh dhe shoqërohet me hemorragji të madhe dhe dhimbje të forta barku. Ky ndërlikim mund të shoqërohet edhe me vdekjen e gruas. Dëmtimi i qafës së mitrës, që shoqërohet me qepjen e saj, është 1% në abortet e tremestrit të parë. Këto dëmtime mund të shoqërohen me ulje të aftësisë riprodhuese të gruas. Këto dëmtime e bëjnë qafën e mitrës të paaftë për të çuar një shtatzëni në fund, ndaj këto gra rrezikojnë lindjen para kohe me gjithë ndërlikimet e saj. Dëmtimet e qafës së mitrës mund të bëhen burim i infeksioneve kronike të qafës së mitrës, të cilat shoqërohen me sekrecione të shumta dhe që përsëriten herë pas here.

Abortet e përsëritura rrisin mundësinë për vendosje jonormale të shtratit (placenta) që ushqen beben. Kjo sëmundje e shtatzënisë shoqërohet me hemorragji gjatë shtatzënisë dhe ka më vete rrezikun e lindjes para kohe. Në këto raste, lindja duhet të bëhet me operacion për të shmangur hemorragjitë e mëdha, që janë pasojë e vendosjes jonormale të placentës. Gratë që bëjnë aborte të përsëritura rrezikojnë të kenë infeksione të përsëritura, ndër to cilat më i shpeshti është infeksioni nga klamidia. Këto infeksione shtrihen në të gjithë barkun dhe shoqërohen me dhimbje kronike, ulin mundësinë për të ngelur shtatzënë dhe risin mundësinë e barrës jashtë mitre. Endometriti, që është infeksion i shtresës së brendshme të mitrës, është një tjetër ndërlikim që vjen nga aborti. Zakonisht, ai ndodh kur nuk nxirren nga mitra të gjitha pjesët e shtatzënisë, por mund të ndodhë edhe kur pastrimi është bërë në rregull. Ky ndërlikim mund t’i ndodhë të gjitha grave, por është më i shpeshtë tek adoleshentet që kryejnë një abort. Rreziku i kancerit të gjirit dyfishohet pas një aborti. E sa më i madh të jetë numri i aborteve, aq më shumë rritet ky rrezik. Abortet e përsëritura rrisin rrezikun për barrë jashtë mitre, e cila kontribuon në uljen e aftësive riprodhuese të grave.

– Si është numri i aborteve të vullnetshme vitet e fundit në ulje apo rritje në Tiranë?

– Numri i nënave të reja që zgjedhin të abortojnë në mënyrë të vullnetshme, është ulur krahasuar me një vit më parë. Këtë vit numri i aborteve krahasuar me një vit më parë është ulur me 74 raste. Në Shqipëri numri i aborteve të vullnetshme është ulur krahasuar me një vit më parë.

Sipas statistikave të maternitetit “Mbretëresha Xheraldinë” nga 316 aborte që janë shënuar në gjashtëmujorin e parë të 2014, në 2015 numri është ulur në 242. Abortet e vullnetshme kanë qënë për vitin 2014, 316 aborte kurse për 6 mujorin e vitit 2015 kanë qënë 242.” Por nuk mund të thuhet e njejta gjë për abortet që kryhen përmes medikamenteve që të shumtën e rasteve pa rekomandimin e mjekut. Për drejtorin e maternitetit “Mbretëresha Xheraldinë kjo mënyrë mund të rezultojë fatale.” Mjekët raportojnë tendencë në rënie edhe për abortet e detyrueshme për shkak të gjendjes shëndetësore të nënës.

-A janë shifrat e aborteve në Shqipëri alarmante?

– Edhe pse informacionet rreth abortit nuk mungojnë përsëri shifrat janë alarmante në Shqipëri….!

