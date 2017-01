Shoh ëndrra me puthje

Përshëndetje , jam Lina, jam 16 vjeçe. Shumë shpesh po më ndodh të shoh ëndrra duke u puthur, nuk e di se ç’kam. Unë kurrë nuk kam pasur të dashur, pasi mësoj shume dhe nuk më shkon mendja të kem të dashur por kohët e fundit po shoh ëndrra teksa puth një njeri të panjohur, po shoh çdo natë. Nuk jam e dashuruar, as nuk kam simpati. Ju lutem më ndihmoni si mund t’i heq këto ëndrra nga mendja ime.

Lorela Garuli, psikologe, emaillorela_garuli@hotmail.com:- Përshëndetje Lina, fillimisht të falënderojë për besimin tënd tek gazeta Intervista. Unë të përgëzojë për forcën që ke marrë për ta ndarë çështjen tënde me ne dhe unë do të përpiqem që t’i jap përgjigje pyetjes tënde dhe të jap ca sugjerime që mund të jenë të dobishme për ty. Lina, nga ajo që ke shkruar duket se je e shqetësuar për ëndrrat dhe tani dëshiron që t’i ndalosh ato. Përpara se të kalojë në dhënien e përgjigjes tënde unë dua të të sqaroj më shumë se si nxiten këto ëndrra. Fillimisht, dua të them se ëndrrat janë procese komplekse dhe të pasura prandaj edhe nxisin kureshtjen tonë për t’i kuptuar ato. Megjithatë, akoma nuk e dimë qëllimin e ëndrrave, por ekzistojnë teori të ndryshme të cilat japin interpretime mbi ëndrrat. Interpretimet për ëndrrat mund të kenë përgjithësime por duhet pasur parasysh se çdo ëndërr ka kuptim tjetër për personin që e sheh prandaj ato duhet analizuar me vetë personin. Gjithesesi, ëndrrat shpesh lidhen me përjetimet tona gjatë ditës por edhe shprehin në mënyrë simbolike shqetësimet, frikat dhe dëshirat tona të pavetëdijshme. Pra, ato dëshira tona të cilat e kemi të vështirë t’i pranojmë në jetën e përditshme mund të shfaqen në mënyra të ndryshme përmes ëndrrave. Edhe në adoleshencë këto lloj ëndrrash janë të zakonshme, veçanërisht për arsye se gjatë adoleshencës ndodhin disa ndryshime fiziologjike siç është rritja e aktivitetit të hormoneve që nxisin edhe maturimin seksual, që do të thotë se gjatë kësaj moshe ka ndryshime jo vetëm në aspektin psikologjik e emocional por edhe në zhvillimin seksual prandaj edhe ëndrrat me tema seksuale janë të natyrshme. Mirëpo duke marrë parasysh faktin se ti po sheh shumë shpesh ëndrra të tilla që janë pothuajse të njëjta, atëherë mund të jenë shqetësuese për ty që po i sheh ëndrrat. Lina, duke marrë parasysh përshkrimin e çështjes tënde tingëllon sikur vazhdimisht po përpiqesh t’i shmangesh anës emocionale siç është të pëlqesh dikë ose të dashurosh. Ti ke cekur se je e koncentruar vetëm në mësimet e tua dhe nuk të intereson aspak ana emocionale. Kjo mund të jetë një shkak i këtyre ëndrrave që ti po i sheh, pra fakti që ti i mposht ndjenjat e tua ato mund të shfaqen në ëndrra, aty ku ti nuk ke mundësi më të ndërhysh. Mbase për ta kaluar më lehtë këtë fazë do të ishte mirë që të fillosh dhe të mendosh më shumë për aspektin emocional tëndin. Përpiqu që t’i kushtosh vëmendje dhe t’i japësh rëndësi emocioneve të tua dhe kjo mund të jetë një rrugë drejt asaj që t’i të shohësh më rrallë këto ëndrra. Është shumë normale që në këtë moshë edhe të kesh ndonjë simpati por është me rëndësi që ti të pranosh këtë si diçka shumë normale dhe që ka lidhje me ndryshimet fiziologjike që ndodhin gjatë kësaj moshe. Pra, pranimi i emocioneve të tua mund të jetë një rrugë për ndërprerjen e këtyre ëndrrave. Është për tu admiruar fakti që ti nxënëse e mirë dhe që mëson me zell mirëpo kjo nuk do të thotë që ti të frenosh ndjenjat e tua. Prandaj, përpiqu që edhe me shoqet tua të jesh më e hapur në këto diskutime, pra kur flisni për dashurinë dhe eventualisht për ndonjë djalë që ju pëlqen dhe kështu do të fillosh të shohësh se dashuria si ndjenjë është e bukur dhe nuk duhet pasur rezerva apo frikë nga ajo. Ajo që e dimë është se ne nuk mund të kemi kontroll të drejtpërdrejt mbi ëndrrat, mirëpo duke ndërhyrë çështjet tona ditore mund ta ndihmojmë veten që t’i zbusim dhe pastaj edhe t’i eliminojmë ëndrrat që janë shqetësuese për ne. Unë besoj që ti ke kapacitet e mjaftueshme për tu marr me këtë çështje, pra me pranimin e ndjenjave të tua. Unë shpresoj se të kam ndihmuar sadopak sidoqoftë, nëse ke ndonjë pyetje të lutem mos hezito të na shkruash përsëri.