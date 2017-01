Gjërat midis Selena Gomez dhe Weekend duket se po bëhen serioze. Në një darkë darkë në Firence ,çifti është fotografuar duke I dhuruar puthje romantike njëri-tjetrit. Nuk ka dyshim se fotot e publikuara e kanë mërzitur ish të dashurën e The Weeknd, Bella Hadid, e cila përfundoi zemërthyer me përfundimin e lidhjes. Mirpo çifti dukej tejet i lumtur me njëri –tjetrin.

Përgatiti:IRSA QOSJA