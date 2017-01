Protesta të tjera për Ramush Haradinajn!

Vazhdojnë protestat paqësore e gjithëpopullore kundër arrestimit të z.Ramush Haradinaj në Diasporë. Këtë herë shoqata Dardania organizon dhe fton të gjithë shqiptarët që të dalin më 22 janar, ndërsa mësojmë se anëtari më i ri iu AAK-së dega në Gjermani Granit Shala do të mbajë një fjalim në këtë protestë.Ne kete protestë Shoqata ” Dardania” nga Wiesbadeni, në bashkëpunim me shoqatat dhe asociacionet tjera organizojnë protestë gjithëpopullore kundër arrestimit të z. Ramush Haradinaj E diel, 22 Janar 2017- ora 12:00 Para Konsullatës franceze në Frankfurt am Main.