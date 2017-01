“Pena e Flakës” e fiton poeti Agron Tufa.

Edicioni i këtij viti, i 26-ti me radhë, i shtyllës mbase më të veçantë “Pena e Flakës 2017”, ashtu siç është paralajmëruar edhe dëshmuar me prurje cilësore nga pjesëmarrësit e shumtë në “Ora e madhe letrare”, sikundër që ka spikatur edhe pjesëmarrja e autorëve të shquar me krijimet e tyre në konkursin letrar “Pena e Flakës 2017” në përgjithësi, si në prozë, ashtu edhe në poezi. Çmimi i parë për poezinë më të mirë të lexuar i ka takuar poetit Agron Tufa, i cili prezantoi para auditorit të pranishëm vargje nga krijimtaria e tij. Përgatiti: Irsa Qosja