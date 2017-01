Rreperi i mirënjohur shqiptar duket se nuk do të ndalet me lançimin e shpeshtë të këngëve të tij, ku padiskutim të gjitha bëhen hite. Pas publikimit të këngës në bashkëpunim me rreperin kosovar Duda, ai sot publikon këngën me titull “Chicca”. Ky është projekti i dytë për fillim vitin 2017. Duket se edhe ky vit do të mbajë emrin Noizy në muzikë.

Përgatiti: Irsa Qosja