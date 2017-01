Një yll si Laurina!

muNjë talente e re në muzikën shqiptare po vjen me hapa të shpejta drej suksesit. Laurina Fazliu, bukuroshja nga Prishtina që merret me muzikë që kur ishte shumë e vogël e saktësisht që kur ishte 6 vjeçe, ku jeton e studion në Gjermani, gjatë gjithë jetës së saj ka synuar që të bëhet këngëtare dhe ëndrra e saj duket se po bëhet realitet. E angazhuar në disa mbrëmje në Gjermani e Zvicër apo po i lë të gjithë të habitur. Ashtu siç edhe tregon ajo vetë, është duke përgatitur edhe klipin e saj të parë që do ta sjellë shumë shpejt.