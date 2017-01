Një bukuroshe e suksesshme, si Kaltrina Veseli!

Kaltrina Veseli është bukuroshja që ka arritur suksese art, në 2016 dhe duket se 2017 e ka gjetur mbarë, sepse këtë vit ajo do marrë pjesë në një film dhe ka në duar një kontratë për modeling jashtë shtetit. Ajo shpjegon se nëse është vonuar deri tani ka qenë vetëm për arsye të dokumentave dhe se 2017 do jetë viti i saj. Ajo ka filluar kontaktet dhe bisedimet me menaxherë të huaj por për më shumë ia lëmë Kaltrinës të na sjellë surprizat e saj!