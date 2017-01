Lindita Idrizi, një set fotosh me Fadil Berishën!

Lidhja e forografit Fadil Berisha me Miss Universe Albania ka qenë dhe është tejet e ngushtë. Ai duket se këtë vit ka zgjedhur të mbështëse fuqimisht përfaqësuesen e Shqipërisë në këtë edicion të Miss Universe.

Lindita Idrizi prej disa ditësh ndodhet në Amerikë me fotografin e mirënjohur Fadil Berisha duke biseduar rreth projekteve të mundshme që mund të realizojnë sëbashku. Një gjë është e sigurt, një set i ri fotografik, madje ai më i miri, do t’i shtohet bukuroshes në portofolin e saj, të cilin, të dy bashkë me Fadil Berishën po e realizojnë këto ditë në Nju Jork. Kjo është një foto që fotografi ka hedhur në rrjetet e tij sociale dhe që i paraprin setit.