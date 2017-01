Konflikt mes mikeshave, reagon Zaimina.

Pas zërave se dy mikeshat bukuroshe, Zaimina Vasjari dhe Morena Taraku nuk janë më aq shoqe sa më parë, ka ardhur më në fund edhe reagimi këngëtares seksi nga Tirana. Ajo ka postuar një foto, nëpërmjet të cilës tenton të mohojë fjalët që qarkullojnë në media.Në mbishkrimin e fotos me një gotë verë Zaimina thotë: “Për ty zemra ime Morena Taraku.” Me anë të këtij postimi, ajo le të kuptohet se publikimet e Morenës janë për dikë tjetër. Përmes Snapchat-it dhe Instagram-it Morena Taraku ka drejtuar kunja të ashpra me imazhet, ku shihet fillimisht teksa e ‘largon’ me gisht dhe në fund e ofendon duke e quajtur mike të rreme. Por ende nuk është zbuluar se për këtë e bëhet fjalë.

Përgatiti :IRSA QOSJA