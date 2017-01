Granit Shala: Haradinaj, nuk thyhet nga askush!

Pas vendimit te sotshem ne France per kryetarin e AAK-se Ramush Haradinaj, zyrtari i tij dhe ndoshta nder miqte e tij me te devotshem, pasi ishte i pranishem ne pritjen e vendimit Granit Shala shkruan i bindur ne fitoren e pakthyeshme te Haradinajt, keshtu: “Të gjithë ju që sot nuk keni mundur të jeni në seancen gjyqësore të zhvilluar ndaj z. Haradinaj, ju sigurojë se as Gjykata e Colmarit dhe asnjë Gjykatë tjetër, nuk mund të thyejë moralin dhe besimin në drejtësi të z. Haradinaj. Serbia, le të mësojë një herë e përgjithmonë se nuk mund të njollosë çlirimtarët tanë.”