Big Mama ja e vërteta e sëmundjes time

Këto ditë po qarkullojnë lajme për shëndetin e këngëtares maqedonase Big Mama. Ndër to thuhet se këngëtarja vuan nga një sëmundje e rëndë si kanceri. Por ky lajm e ka prekur dhe ajo ka vendosur tu kthej një përgjigje të gjithëve. Për më tepër ndiqni statusin e saj.

“Fillimisht ju falenderoj shumë të gjithëve që jeni interesuar dhe shkruar për mua e gjendjen time, kam lexuar shkrime të ndryshme e kam dëgjuar muhabete rreth shëndetit tim por nuk kam mundur që të ju përgjigjem të gjithëve, andaj vendosa që përmes këtij mesazhi të ju them të gjithëve miqve dhe dashamirëve por edhe atyre që shpifin e shpikin, unë jam shumë mirë me shëndet, e vërtetë që kam realizuar një operacion në Turqi për një jetë më të shëndetshme mirëpo nuk kam pasur as kancer e as nuk e kam humbur vokalin e nuk jam në gjendje kritike, por jam shëndosh si molla. Ndërkohë që ju lus të prisni deri të dielën për të gjitha detajet rreth operacionit tek emisioni im “Mama’s trip” ne ora 15.00 tv21 aty i keni te gjitha te vërtetat”, ka qenë ky postimi i plotë i Big Mama.

Përgatiti:IRSA QOSJA