Shkodra nxjerr një tjetër emër premtues në futboll. Njihuni me Aldien Pukën, talentin më të ri!

Gjithnjë Shkodra është shquar për talentet e nxjerra në fushën e Sportit dhe dihet që ky vend ka dhënë kontribut të madh për futbollin madje quhet dhe si djepi i futbollit shqiptar. Por sot do ju njohim me një talent të ri dhe premtues në këtë pikë. I riu Aldien Puka, i cili e ka nisur karrierën e tij si mesfushor te grupet U 17 të K.F Vllaznia. Me vullnetin e çeliktë për punë dhe i shpërblyer me mirënjohje nga shumë stërvitje përgatitore brenda dhe jashtë vendit si Austri , Maltë etj. ku ka pikasur në këto miqësore. Talenti shqiptar është një sulmues i vërtetë me një trup të kalitur dhe i shkathët në lëvizje, shkruan një gazetë rinore austriake. Ai disponon një teknikë të mirë dhe dribling mbreslënës. Ajo që e veçon Aldienin nga bashkëmoshatarët e tij është pasioni dhe lidhja e veçantë me sportin që fëmijë. Ai e bën këtë me shumë përkushtim dhe arsyeja do ju emocionojë kur ta lexoni. Ai është në një mision dhe luan për dikë shumë të shtrenjtë për ta bërë krenare, nënën, e cila jeton në zemrën e tij. Dhe dihet kur dikush bën diçka me zemër shkon shkumë larg. Aldieni është në fazën e vlerësimit të disa ofertave nga shteti Gjerman. 19 vjeçari Puka, është në moshën e tij të artë për karrierë.

Ne i urojmë Aldienit vetëm suksese dhe bëjmë thirrje për shtetin shqiptar që ti kthej sytë nga këto talente përpara se të jetë tepër vonë dhe ashtu siç jemi mësuar tashmë ti ‘rrëmbejnë’ shtetet fqinje. Kur shumë mirë suksesi mund të ishte joni!

Kontakt: puka.aldien@gmail.com