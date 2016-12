Ja çfarë e gëzon këtë fundvit, Granit Shalën!

Lideri i AAK-së, Ramush Haradinaj, ka marrë ftesë për inaugurimin e Presidentit amerikan, Donald Trump. Haradinaj do të jetë në mesin e shumë politikanëve botërorë në ceremoninë e inagurimit të Trumpit. Donald Trump do të inagurohet si presidenti i 45-të i Shteteve të Bashkuara më 20 janar 2017. Një ndër personazhet më të spikatura që qëndron në krah të Haradinajt është edhe zyrtari Granit Shala. Duke i qëndruar besnik parimeve të tij për të parë një Kosovë më të mirë dhe të zhvilluar dhe duke menduar dhe pohuar që kjo mund të bëhet vetëm me AAK-në, ai vazhdon ta mbështesë këtë edhe nëpërmjet postimeve në rrjetet sociale. Ja çfarë shkruan ai me këtë rast:”Amerika edhe një herë e dëshmoj se është dhe do të mbetet gjithnjë një vend mik i madh i Republikës së Kosovës. Me këtë na bindi, se cila do qeveri e saj që do të zgjedhet, ajo do ta dojë Kosovën dhe popullin e saj. Kjo më menyrën më të mirë të mundshme dëshmohet me ftesën e dërguar z. Ramush Haradinaj. Kjo po ashtu tregon se Presidenti dhe Kryeministri i Kosovës nuk janë përfaqësues të popullit, por përfaqësues të interesave personale. #ThankYouUSA”.