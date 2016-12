Graniti e quan Ramiz Kelmendin “antikombëtar”!

Ne nje reagim per zv kryeministrin e Kosoves Ramiz Kelmendi, vjen edhe reagimi i pare i AAK-se e saktesisht i zyrtarit te tyre, Granit Shales. Ja çfare shkruan ai ne nje postim ne facebook:” i I nderuar z. Ramiz Kelmendi,

Çdo herë kur emri juaj më bie në mend, më kujtohet një thënie interesante. ‘Kur ke interes personal, edhe derrit i thua daj’, dhe a e dini përse po ua them këtë? Ju jeni i vetmi njeri në Kosovë që nuk keni të drejtë të flisni për interesat kombëtare. Ju mund të jeni formalisht i Rugovës, por me shpirt asnjëherë. Mjaft dëme ekonomike i keni shkaktuar Kosovës, mos vazhdoni tani ta bëni këtë edhe me tokën, për të cilën shumë dëshmor kanë dhënë jeten e tyre.”