Dy vëllezërit tërheqës, vrapojnë pas një ”Xhulia”!

Pas hitit “Kiss me”, dyshja vijnë me një bashkëpunim tjetër, me një baladë të tititulluar “Xhulia”. Kënga është realizuar pak kohë më parë, ndërkaq xhirimet e videoklipit janë realizuar nga produksioni “Videoart” nga Gjilani. Vëllezërit nuk pranojnë të tregojnë nëse ka pasur rast kur të dy e kanë pëlqyer të njejtën femër, edhe pse në këngë të dy i këndojnë me shumë emocion Xhulias. Që të dy kanë zëra të mrekullueshëm dhe duken shumë mirë, tamam të denjë për skenë. Janë nga Gjilani, por pëlqehen gjithandej, sidomos nga vajzat që i ndjekin me kureshtje të madhe, dhe jo pa arsye. Zemërthyesit Granit e Dardan Ahmeti janë vëllezërit që pak kohë më parë kërkonin puthje të nxehta nga shumë vajza, e që tani kanë rënë në gracken e njëres prej tyre, Xhulias. Videoklipi i këngës “Xhulia” sapo është lëshuar në “Youtube” dhe ai pritet të ketë suksesin e merituar. Shikoni sa e bukur është “Xhulia” që i bëri për vete dy vëllezërit Granit e Dardan Ahmeti.