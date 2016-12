”Do t’i kallim fitilat” rikthehet përsëri në hit

Vëllezërit Mziu janë rikthyer me një projekt mjaft interesant, kanë sjellë remixin e këngës ”Do t’i kallim fitilat” në bashkëpunim me Dj. Cimi, ku njëherit Dj Cimi është dhe bashkëpunëtorë në këtë projekt me vëllezërit Mziu. Duke e ditur që vëllezërit Mziu njihen si 5-shja më e suksesshme e skenës muzikore dhe më e njohura në trojet shqiptare, ky bashkëpunim i ia rikthyer ato në formën më të mirë të mundëshme.

https://youtu.be/C2f0x2P4vhk