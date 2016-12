2016, viti i Klodiana Hasanit!

Ashtu siç pritej, klipi i ri i Klodiana Hasanit, “Ditelindja” nuk kishte si te mos kishte sukses dhe padyshim qe do shoqerohej edhe me nje set te ri fotosh ku Klodiana vjen sensuale si asnjehere tjeter. Me nje look fantastik, qendrim prej modeleje dhe veshtrim pasionant, Klodiana sjell setin e ri te fotove, disa prej te cilave mund ti shikoni edhe ketu. Seti u realizua nga Juxhin Kurti dhe veshjet u stiluan nga Aferdita Shehu. Duket se 2016 ka qene viti i Klodianes. Urojme te jete edhe 2017.