I përgjigjem Fatit nëse je i interesuar për një femër myslimane për lidhje serioze martesore. Unë kërkoj një familje të sinqertë, besnike, jam myslimane, jam e arsimuar, kam nivel të lartë dhe edukatë familjare. Ju mirëpres të më shkruani në gazetë. Faleminderit.

Lorela e kulturuar, simpatike dhe inteligjente. Kërkoj një djalë të jetë i edukuar, serioz, simpatik, të jetë mbi 26 vjeç të jetojë jashtë ose në Tiranë. Pres përgjigje në gazetë nga të interesuarit.

Përshëndetje jam një vajzë 36 vjeçe jetoj në Tiranë, beqare për arsye pretendimesh. Jam vajzë e rregullt e sinqertë, e vleresoj shumë familjen, por spo gjej njeri që të më përshtatet, pasi nuk është e lehtë të vendosesh për gjithë jetën. Kërkoj një djalë për lidhje serioze, të jetë larg çdo vesi të keq, të dijë të respektojë familjen, të jetë i paraqitshëm, i krishterë, deri në moshën 40 vjeç, do doja të jetonte në Tiranë edhe po të jetë i divorcuar apo i ve ska problem. Por të mos ketë patur fëmijë, dhe pa probleme. Të interesuarit të prezantohen në gazetë dhe të lënë numër telefoni. Faleminderit.

Dua të njoh një zotëri që të më ndihmojë nga gjëndja ekonomike, ose të më gjeje ndonjë punë. Unë jam 55 vjeçe dhe jetoj vetëm. Nëqoftëse dikush është i interesuar te lere numer telefoni.

Jam një zonjë e divorcuar 50 vjeçe kërkoj një person serioz. I interesuari të lërë numër telefoni në gazetë.

Ckemi jam një vajzë 20 vjece dua te njoh nje djalë që jeton ne Angli deri në moshen 26 vjec djali te jetë punëtor larg cdo vesi te keq per lidhje serioze. Të interesuarit qe duan lidhje serioze te lene nr. e cel. ne gazete vetem per seriozisht. Faleminderit.

Jam Nilsa 36 vjece beqare, qytetare nga Shkodra, me vlera si ne paaraqitje dhe ne karakter jam e interesuar vetem per njohje serioze (martesore) me një djalë deri 40 vjeç, beqar, qytetar me pune dhe ekonomi te mire, dhe larg veseve te keqia, i paraqitshem me gjatesi, tip sportiv, pa njeri ne ngarkim, nje njeri qe i perkushtohet familjes, dhe te beje gjithcka per nje grua, pra nje njeri serioz dhe vetem per me kriju familje te shendoshe. Te jete me origjine nga Durresi, Tirana, Shkodra ose edhe ne Usa, France. Larg mashtruesit, te divorcuarit, aventurieret. Kush eshte i interesuar vetem të lërë vetëm adrese emaili per komunikim, jo numër telefoni. Faleminderit.

Jam nga jugu, 46 vjece, me arsim te larte, me cilesi te mira e karakter. Do doja të njihja nje njeri te krishtere, deri 53 vjeç, pa martuar, mbi 177 të gjate, me cilesi te mira dhe me ekonomi te mire. I interesuari të lërë numër telefoni në gazetë.

Përshëndetje jam nje zonjë nga Fieri emri im është Roza 31 vjeçe, e martuar me femije. Jeta per mua esht e veshtire kur ai qe ke ne krah nuk te mbeshtet po vetem luan kumar. E keqja te ben te kerkosh me te miren sidomos kur ke femijë. Do doja dike të më respektoj të më ndihmoj nga ana finaciare dhe te kemi nje lidhje të mirë te kuptushme e afatgjatë. Pres përgjigje në gazetë nga të interesuarit. Faleminderit per mirëkuptimin.

Jam e interesuar për zotërinë nga Dropulli i Gjirokastrës që ka shkruar tek Intervista 1150, të dy herët e ka dhënë numrin gabim prandaj është i pamundur komunikimi me të. Ndaj e lë numrin në redaksi vetëm për zotërinë nga Dropulli i Gjirokastrës.

Pershendetje, jam 37 vjece nga Tirana dua te njoh nje femer po nga Tirana lesbike pasi dhe une jam lesbike. Të jete nje femer e sinqerte pasi nje miqesi mbi genjeshtra nuk shkon larg. Jam e gjate 1.72, brune, femër intelektuale do më pëlqente më shumë. Lini numër telefoni në gazetë. Me respekt Ana.

Përshëndetje, jam një vajzë 26 vjeCe, kërkoj të njoh një djalë jashtë Shqipërisë serioze për martesë. I interesuari të lërë numër telefoni në gazetë.

Jam një vajzë ish e martuar kam dy fëmijë, jetoj jashtë prej 8 vitesh. Jam e ndarë nga burri po ashtu prej 8 vitesh. Kërkoj të njoh një djalë nga mosha 33-34 vjeç. Jam nga Kosova dhe për më tepër ju lë këtë adresë skypi: erza.brahimi1

Jam shume e rregullt dhe e kompletuar në çdo drejtim, beqare nga pretendimet. Jam e interesuar vetem per nje lidhje serioze me nje person qe te jete: simpatik, me trup te rregullt, me arsim te larte, i sinqerte, korrekt, familjar, larg duhanit, alkolit dhe bixhozit, i respektueshem dhe i perkushtuar ndaj meje, mosha 45-52 vjec. I interesuari te lere numer telefoni vetem ne gazete. Per sqarime me te hollesishme ia leme takimit.