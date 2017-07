Jam X nga Tirana me banim në Londër prej 4 muajsh, arsyet që po ju shkruaj janë të shumta: dëshiroj një lidhje të hapur ose sekrete. Për atë femër që vërtetë ndihet e sigurtë që di të mbaj sekretin. Jam 31 vjeç 1.70 i gjatë, flokë të zeza, sy jeshil, i dashur dhe i ngrohtë dhe i sinqertë. Ky sms vlen vetëm për femrat që jetojnë në Londër. Për më tepër lë nr. cel. 00447404431230.

Jam Eltoni nga Shkodra 34 vjeç do kisha dëshirë të kisha shoqëri me një zonjë nga Shkodra thjesht vetem shoqëri. Tel. 0674699145.

Jam nje zoteri nga zona e Jugut kerkoj te kem nje lidhje sekrete me zonja po nga Jugu. Zonjat te jene nga Fr., Br. ose Vl. Tek une do gjeni respekt dhe nje dashuri te paster. Le nr. cel. 00306992374883.

Pershendetje jam Enkeljani nga Tr. 35 vjeç, 1.75 i gjate beqar i sjellshem e korrekt. Kerkoj te njihem me nje zonje nga Tirana për një marredhenie sekrete e te qendrueshme. Telefononi në nr. tim që ndodhet në redaksi. Ju mirepres.

Pershendetje jam X nga Tirana 36 vjec i martuar kerkoj te krijoj nje lidhje sekrete me nje zonjush apo zonje qe te jete nga mosha 26-46 vjece dhe e sinqert dhe serioze. Lë nr. cel. 0696998501. Faleminderit per mirëkuptimin.

Le nr. per një zonjë për nje lidhje te fshehtë sekret VOD.AA01PJT. Dërgo sms ose telefonon në nr. tel. tel te komunikojme.

Jam Agroni nga Dr. 50 vjeç me arsim të lartë, i martuar me punë të mirë. Le nr. për zonjën 46 vjeçe që punon në arsim. Lë nr. cel. në redaksi.

Jam nga Tirana 37 vjeç, dua te njihem me ndonje femer simpatike nga rrethet qe vjen shpesh ne Tirane per lidhje sekrete. Më dërgoni sms në nr. tim 0686921036.

Jam Arbri nga Fieri 20 vjeç, kërkoj të lidhem me një vajzë serioze ose për qejf. Lë nr. cel. 0696931050. Me respekt Arbri.

Jam një djale nga Divjaka 35 vjec kerkoj je lidhje sekrete me një zonjë mosha 25 deri 45 vjeçe te jete nga Divjaka ose fshatrat perreth. Cel. 0682396900.

Jam një burrë 37 vjeç, dua lidhje sekrete me një zonjë fierake. Për më tepër lë nr. tel. 0697780046.

Jam x i martuar banues ne Tiranë 36 vjec serioz me punë shtetërore me paraqitje dhe fizik te mirë. Kërkoj nje lidhje sekrete me nje femer te martuar ose beqare te jet banuese ne Tiranë e moshes 25-38 vjece. Ju lutem jo mashtrime jo zile dhe jo telefonat kot jo per interes por lidhje per qejf. Cel. 0682766448.

Jam nje zotëri 41 vjec me banim ne Tiranë familjar i arsimuar me punë i paraqitshem i komunikueshem per me teper flasim. Deshiroj te kem nje lidhje te fshehtë me një zonjë preferoj te jetë me mosh te pjekur 38-55 vjece por te jetë e mirë ne te gjitha drejtimet. Të jetë me banim ne Tiranë ose Durres. Cel. 0698456417.

Jam Martini 35 vjeç nga Fieri, kërkoj një lidhje sekrete me një person që të ketë bukuri shpirtërore dhe veçanërisht të jashtme. Nuk më pëlqen fjala mami, ndaj nuk e shkruaj dhe nuk kërkon zonjë të rëndomtë por diçka që t’ja vlejë të takohesh për një kafe, të kanë kenë pak zili. Dhe vetë nuk jam i keq, preferoj nga rrethi im, ose diku afër. Pres të më marrë ndonjë që meriton shumë dhe nuk dihet mirë atje ku është. Cel. në redaksi.

Dua të kem lidhje sekrete me një zonjë mbi moshen 50 vjeçe. Për më tepër lë nr. cel. 0674709650.

Jam nje djale 28 vjeç, nga Berati dhe kerkoj nje grua te martuar per lidhje sekrete. Nr im është: 0698756261.

Jam 35 vjeç nga Fieri, kerkoj një grua te martuar qe e ka burrin larg ose te divorcuar te flasim si shok w ti plotesojm nevojat njeri-tjetrit. Te jete nga Fieri ose Vlora, se aty shkoj shpesh per pune. Jam serioz i paraqitshem dhe sekret. Jam i martuar prandaj kerkoj dicka te bukur. Me respekt Arjani. Lë nr. cel. 0699658wpw. Ju lutem mos telefononi me nr. privat.

Jam nje burre nga Shkodra, i moshes 59 vjeç, ne mardhenie pune, me page te mire, kerkoj te lidhem shoqerisht me nje femer te moshes 40-50 vjeçe. Në fillim per njohje dhe me qellim dhe lidhje bashkejetese, femra te jete e shendeteshme e pashme, nga qyteti pa burre dhe pa femije, ose qe i ka larg, qe te mos e ndjejme veten te vetmuar po ta gezojme bashke jeten. Nr. im i tel eshte 0666618549, ose dhe ne Tirane, pres me kenaqesi jam njeri i hapur, i sinqerte, i martuar, por gruaja qe kam nuk me jep ngohtesine dhe shoqerine qe kerkoj. Ju mirepres.

Kërkoj te njoh nje zonje qe te kete leke ose te jete biznesmene nga mosha 40-45 vjece. Jam Eno nga Tirana dhe jam ne gjendje te mire ekonomike. Dua qe te kem lidhje shume sekrete dhe afatgjate per shoqeri, njerzillek dhe dashuri dhe jo per materializem. Te gjitha ju zonja qe e gjeni veten tek ky mesazh ju mirepres me nje mesazh njohjeje. Shpesh here leku nuk ka vlere perpara nje njeriu dhe ngrohtesise qe ai kerkon. Premtoj vetem ruajtje sekreti dhe ngrohtesi njerezore. Cel. në redaksi.

Vetem per nje vajzë te sinqertë mosha 25-30 vjeçe, nga Tirana, e cila kerkon lidhje per qejf me nje burrë te divorcuar jo te ri qe dhe ta ndihmoj. Flasim ne vod. clab. 0698431789.