Si të aplikoj për bursë master në Itali?

– Përshëndetje, të nderuar punonjës të INAS Albania! Adresën tuaj e kam marrë nëpërmjet kësaj gazete dhe duke qenë se kam parë që ju u përgjigjeni shumë lexuesve, mora shkas edhe unë të bëj disa pyetje dhe, nëse keni mundësi, më ktheni përgjigje këtë javë. Jam një juriste nga qyteti i Elbasanit, diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin me Diplomë të Integruar të nivelit të dytë në Drejtësi (me sistemin 4 vjeçar të studimeve). Dua të vazhdoj studimet pasuniversitare Master në Universitetin e Ferrarës në Bolonja të Italisë, por kam disa pikëpyetje: A ekziston mundësia të aplikoj për bursë? Duhet ta konvertoj diplomën time të universitetit për të vazhduar studimet Master në Universitetin e Ferrarës? A ka kritere që duhet t’i plotësoj dhe çfarë dokumentesh duhet të plotësoj? Po datat e aplikimeve, kur janë dhe a ka ndonjë faqe interneti ku mund të gjej informacionet që më ndihmojnë? Faleminderit nga Manjola.

Beskida ALIAJ, Koordinatore “INAS – ALBANIA”: – E nderuar Manjola! Po kalojmë direkt te përgjigjet e pyetjeve tuaja. Përsa i përket pyetjes së parë, mundësitë për të aplikuar për bursë për master janë të vogla. Universitetet italiane i japin bursat për studentët duke vlerësuar të ardhurat e tyre ekonomike në familje, por nuk e kanë praktikë të ndihmojnë studentët e masterit, ndërsa ata të ciklit të parë Bachelor, po. Pra, mirë do të ishte të mos i varje shpresat te ndihma që të jep bursa. Gjithsesi, mund të përfitosh nga universiteti një ulje çmimi të taksës vjetore të shkollës kur të dorëzosh dokumentacionin që kërkohet nga universiteti për të vërtetuar të ardhurat e familjes tënde.

– Lista e dokumenteve që duhen për t’ia dorëzuar universitetit kur të arrish atje, do t’i gjesh më të detajuara në adresat elektronike që do të jap në fund të kësaj përgjigjeje. Kjo listë shërben për të vërtetuar të ardhurat e tua dhe për të përfituar ndonjë ulje çmimi nga universiteti. Ki parasysh që përveç kushtit të të ardhurave të familjes, ekziston edhe një kusht tjetër: Je e detyruar nga universiteti që përgjatë vitit shkollor, të japësh një numër të caktuar provimesh, pra, të plotësosh një x numër kreditesh, përndryshe do të të hiqet e drejta për bursë ekonomike nga vetë universiteti.

– Përsa i përket pyetjes për konvertimin e diplomës dhe kriteret që duhet të plotësoni: Në universitetin ku keni ndjekur studimet këtu në Shqipëri duhet të merrni programin e detajuar të studimeve dhe t’i dorëzoni që në fazën e parë në Universitetin e Ferrarës, në rastin tuaj. Universiteti nga ana e tij e shqyrton programin tuaj dhe vendosin ata se sa e njohin këtë program dhe cilat lëndë do t’jua quajnë e cilat jo. Kini parasysh që ky program është shumë i rëndësishëm për njohjen e gjithë ciklit 4–vjeçar që keni ndjekur. Universiteti italian e bën konvertimin e lëndëve dhe në bazë të kësaj, ju njofton se në çfarë viti mund të vazhdoni studimet (direkt në master apo ndoshta në ciklin 3 vjeçar bachelor (viti i tretë ose i dytë). Ky cikël 4–vjeçar që keni bërë, mund të mos ju njihet i plotë, mund të njihet gjysma e lëndëve, pra, të konvertohet një pjesë e lëndëve.

Në lidhje me adresat elektronike, ku mund të gjeni më të detajuar rrugën që duhet të ndiqni:

– Hapi i parë: http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/elenco2013/cerca_corsi.php

– Hapi i dytë: Shkoni në anën e majtë të faqes dhe klikoni aty ku shkruhet: Nelle universita italiane, http://www.studiare-initalia.it/studentistranieri/elenco2013/.

– Hapi i tretë: Pasi të klikoni aty, do të hapet një faqe ku shkruhet Universita dhe poshtë kësaj fjale, duhet të përzgjidhni universitetin e atij qyteti që keni menduar të ndiqni, për shembull: Universita Politecnico di Bari dhe klikoni: Invia.

– Do t’ju shfaqet një tabelë me disa kolona ku përmenden në kolonën e parë: Facolta (këtu janë paraqitur të gjitha fakultetet që ofron ky universitet), http://www.studiare-initalia.it/studentistranieri/elenco2013/cerca_corsi.php. Në kolonën e dytë: Classe Delle Lauree (paraqiten disa shkronja si psh. L = Laureatrienale (pra cikli Bachelor – 3 vjeçar nga fillimi i studimeve universitare), LM = Laurea Magistrale a ciclo unico (cikli 5 vjeçar i pashkëputur në 3+2), LMG = (e sigurtë që është 5 vjeçare, pra, 5 vjet rresht). Ju, në qoftë se jeni studente që doni ta filloni universitetin për herë të parë në ciklin 3 vjeçar, fokusohuni te shkronja L. Studentët që e kanë përfunduar ciklin 3 vjeçar, ose janë në përfundim të tij, duhet të fokusohen te shkronja LM ose LMG. Ndërsa në kolonën Posti Previsti Per Studenti Stranieri do vëreni një numër që tregon numrin e vendeve vakante që ofron universiteti për studentët e huaj, por duhet të keni kujdes sepse në kolonën e fundit DI CUI DETT do shikoni një lupë ngjyrë blu. Klikoni mbi të dhe do t’ju shfaqet një shpjegim. Shpjegimi ka të bëjë me numrin e përgjithshëm të vendeve vakante të rezervuara, që do të jetë e barabartë me numrat e shpallur sipas kësaj kolone, duke zbritur numrin e vendeve që janë rezervuar nga projekti Marco Polo (projekt për vendet aziatike). Këto ishin pak a shumë disa informacione të cilat shpresojmë që do t’ju ndihmojnë, megjithatë, për çdo paqartësi apo pyetje që do të lindë, ju mirëpresim pranë zyrës sonë dhe do t’ju ndihmojmë që nga nisja e procedurave, deri në përfundim të tyre. Adresa e zyrës sonë është: Rruga “Andon Zako Çajupi”, Pallati nr. 7, kati i parë (pas shkollës Edith Durham”, ish-“11 Janari”). Me respekt, Beskida Aliaj.